Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о праздновании дня рождения полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

— Вы вместе с Глебовым отмечали его день рождения во время локдауна. Не все это поняли.

— Демагогией не надо заниматься. 29-го числа с этими же самыми ребятами собираешься — все нормально. А 30-го — уже риск, даже привитым. Это демагогия чистой воды.

— Что вас радует? Что тревожит перед игрой?

— Тревожит все абсолютно. И по-другому быть не может. А радует, с каким желанием приехали ребята. Это радует.

— В октябре вы говорили, что игроки лучше выглядят, чем в сентябре. Что скажете сейчас?

— Пришли как минимум в таком же хорошем состоянии. Даже лучше. По тестам и анализам пока нет ясности. Но вроде бы в неплохом состоянии, — сказал Карпин.

Ранее было опубликовано видео с празднования. Карпин, в частности, танцевал под песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь».