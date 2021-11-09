Аленичев: «Российские футболисты в матче с Кипром не должны думать о Хорватии»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев отметил, что футболистам сборной России в матче с командой Кипра важно не думать о следующем поединке с хорватами.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отбора россияне 14 ноября в гостях сыграют с хорватами.

«Все мысли должны быть только о первой игре — нельзя держать в уме хорватов, выходя на матч с командой Кипра, — цитирует ТАСС Аленичев. — Это неправильно. Думаю, мы должны обыгрывать киприотов — все-таки наша сборная сильнее».

Предстоящий встречи из-за травм пропустят защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

«Всегда хочется, чтобы игроки, на которых рассчитываешь, были в обойме. Думаю, есть достойные кандидаты, которые могут их заменить», — отметил Аленичев.

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17).