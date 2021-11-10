Марио Фернандес: «Думал, что закончу карьеру в 30 лет, но пару лет все же еще поиграю»

Часть большого монолога защитника ЦСКА Марио Фернандеса, недавно завершившего выступления за сборную России.

— Близким людям я всегда говорил, что не собираюсь играть до 40 лет. Думал, что буду играть до 30, и так уже перехлестываю отмеченный для себя период (сейчас Марио 31 год. — Прим. «СЭ»). Сейчас планирую, что 32-33 года — это, наверное, мой предел.

Завершить выступления в сборной не стало для меня спонтанным решением, я уже об этом думал и плавно подходил к мысли, что пора заканчивать, потому что я уже вышел из этого коридора, который себе отметил. Не знаю, как устроена работа в других профессиях, но что касается футбола — это очень тяжелая профессия. Ты должен ей отдаваться полностью, без остатка. У тебя практически не бывает выходных: когда в обычной семье в субботу-воскресенье все собираются вместе, ты постоянно где-то на сборах. Ты ведешь тот образ жизни, который обычный гражданин даже представить себе не может.

Необходимо поддерживать свою физическую форму, необходимо тренироваться в полную силу, что тоже очень и очень сложно. Иначе не будет необходимой отдачи в официальных матчах. В современном футболе ты очень зависишь от своего тела, от уровня своей готовности. Как только я увижу, что мой уровень начинает падать и я, например, не смогу больше бегать или не смогу догнать 18-летнего мальчишку, который убегает от меня с мячом, то я сразу пойму, что пришел мой срок и мне пора заканчивать. Потому что-либо ты полностью выкладываешься и поддерживаешь высокий уровень игры, либо ты просто уходишь из этой профессии и начинаешь заниматься чем-то другим.

Карпин не убеждал продолжать карьеру. Валерий Георгиевич мне позвонил, сказал, что он во мне заинтересован, мы договорились встретиться и проговорить ситуацию. Я ему еще по телефону сказал о своем намерении оставить сборную. Мы встретились с ним, поговорили, он сказал, что нужен ему, что он хотел бы, чтобы я помог сборной.

Нужно знать свой предел. Чем старше ты становишься, тем лучше ты понимаешь свое тело, понимаешь, что ему нужны передышки, что на два фронта работать тяжело. И та травма в сентябрьской игре с Хорватией явилась знаком, что пора заканчивать. Я планировал сыграть три матча — с Хорватией, Кипром и Мальтой, — но, к сожалению, смог сыграть только один. После того как получил травму, пропустил еще и один матч с ЦСКА. Ну а дальше уже продолжил выступления только за свой клуб.