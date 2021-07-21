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Немецкий журналист: «Не могу себе представить Кунца в сборной России. Он мог быть преемником Лева»

12:37
Йоахим Лев. Фото AFP
Йоахим Лев. Фото AFP
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Флориан Богнер, старший редактор немецкого портала «Евроспорт», прокомментировал «СЭ» возможное назначение немца Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

«Если честно, не могу себе представить Кунца в сборной России. Но он наверняка будет открыт для предложений после Олимпиады. В Германии им восхищаются за попадение в три финала со сборной до 21-го года за три попытки. Еще более неожиданной оказалась победа в этом году. Он даже мог быть преемником Лева», — сказал Богнер «СЭ».

8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.

Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России — Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

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