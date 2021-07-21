Немецкий журналист: «Не могу себе представить Кунца в сборной России. Он мог быть преемником Лева»
Флориан Богнер, старший редактор немецкого портала «Евроспорт», прокомментировал «СЭ» возможное назначение немца Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.
«Если честно, не могу себе представить Кунца в сборной России. Но он наверняка будет открыт для предложений после Олимпиады. В Германии им восхищаются за попадение в три финала со сборной до 21-го года за три попытки. Еще более неожиданной оказалась победа в этом году. Он даже мог быть преемником Лева», — сказал Богнер «СЭ».
8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.
Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России — Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).
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