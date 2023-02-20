Роднина отреагировала на информацию о том, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта

Трехкратная Олимпийская чемпионка в фигурном катании и депутат Государственной Ирина Роднина отреагировала на информацию о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо скоро получат российские паспорта.

«Желание Малкома и Клаудиньо получить российские паспорта говорит о том, что им комфортно и хорошо жить в России. Это их личное дело. Я не эксперт в футболе, понятия не имею, нужны ли эти футболисты сборной России. Если они действительно хорошие игроки, то почему нет? Смена спортивного гражданства — абсолютно нормальное явление. Не вижу здесь ничего удивительного. За Россию неоднократно выступали представители других стран, ровно как и наши спортсмены соревновались под неродными флагами», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.