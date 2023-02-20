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Роднина: «Малком и Клаудиньо понимают, что Россия — хорошая страна для жизни»

Роднина отреагировала на информацию о том, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная Олимпийская чемпионка в фигурном катании и депутат Государственной Ирина Роднина отреагировала на информацию о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо скоро получат российские паспорта.

«Желание Малкома и Клаудиньо получить российские паспорта говорит о том, что им комфортно и хорошо жить в России. Это их личное дело. Я не эксперт в футболе, понятия не имею, нужны ли эти футболисты сборной России. Если они действительно хорошие игроки, то почему нет? Смена спортивного гражданства — абсолютно нормальное явление. Не вижу здесь ничего удивительного. За Россию неоднократно выступали представители других стран, ровно как и наши спортсмены соревновались под неродными флагами», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-malkom-i-klaudin-o-ponimayut-chto-rossiya-horoshaya-strana-dlya-zhizni/
Клаудиньо
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