Тороп: «Не считаю игры сборной России бессмысленными, это международный опыт»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением об играх сборной России в период отстранения со стороны ФИФА и УЕФА.

«Хочешь не хочешь, но это международный опыт. Я понимаю нынешнюю ситуацию, почему так происходит, но при всех «за» и «против» такие матчи были для нас лучшими вариантами. Для нас создали все условия, чтобы мы сыграли. В остальном каждый исходит от собственных ценностей. Например, я просто люблю играть в футбол. Хоть меня в ЮФЛ сошлют, я буду счастлив играть. Поэтому не вижу никаких проблем в товарищеских матчах с Казахстаном, Беларусью или Сербией. Не считаю, что в этом есть что-то бессмысленное», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.