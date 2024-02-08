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8 февраля, 15:43

Конгресс УЕФА не обсуждал сборные России и Израиля: «Это две абсолютно разные истории»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На конгрессе УЕФА не обсуждались ситуации вокруг сборных России и Израиля, заявил генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис.

По словам Теодоридиса, которые приводит РИА «Новости», проблемы со сборными России и Израиля — «это две абсолютно разные истории».

Конгресс УЕФА проходит в Париже в четверг, 8 февраля. Российскую делегацию на конгрессе УЕФА возглавляет президент РФС Александр Дюков.

Ранее сообщалось, что 12 стран Ближнего Востока отправили в ФИФА и УЕФА письмо с требованием отстранить сборную Израиля от международных соревнований.

Сборная России не принимает участия в международных турнирах с 2022 года.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная России по футболу
УЕФА
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