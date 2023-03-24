Силкин назвал позором ничью в матче Россия — Иран

Футбольный эксперт Сергей Силкин высказался о ничьей в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Это просто позорище, и счет, и игра. Мне кажется, столько руководство наделало ошибок, что интерес к сборной пропал у футболистов, в первую очередь. Они выходят на поле и хотят пешком обыграть соперника. Так ничего не получится. Раньше футболисты мечтали попасть в сборную, а сейчас столько народу просматривается. У нас столько футболистов нет, сколько вызывают. После вчерашнего матча у меня крайне негативное впечатление. Мне ничего не понравилось. Один Зиньковский старался. Ни замены мне непонятны, ни вообще для чего команда выходила на поле. Зачем мы туда ехали? Все-таки ребята представляют страну. До этого мы играли с Узбекистаном, Таджикистаном и тоже не добились результата. Мне кажется, сборная не должна быть проходным двором. Во главе угла должен быть результат, даже в товарищеских матчах», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.