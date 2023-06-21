Хиддинк назвал матч Россия — Нидерланды на Евро-2008 одним из лучших в своей карьере

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о матче против сборной Нидерландов на Евро-2008.

«Одна из лучших игр, которые мне удавались. А та сборная России — одна из самых привлекательных команд, которыми я руководил. Горжусь своими игроками!» — приводит слова Хиддинка РИА «Новости».

Сборная России под руководством Хиддинка завоевала бронзовые медали на Евро-2008, уступив Испании в полуфинале (0:3). В четвертьфинале турнира россияне обыграли Нидерланды (3:1).