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Сегодня, 17:58

Хиддинк назвал матч Россия — Нидерланды на Евро-2008 одним из лучших в своей карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о матче против сборной Нидерландов на Евро-2008.

«Одна из лучших игр, которые мне удавались. А та сборная России — одна из самых привлекательных команд, которыми я руководил. Горжусь своими игроками!» — приводит слова Хиддинка РИА «Новости».

Сборная России под руководством Хиддинка завоевала бронзовые медали на Евро-2008, уступив Испании в полуфинале (0:3). В четвертьфинале турнира россияне обыграли Нидерланды (3:1).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230621/khiddink-1879620535.html
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