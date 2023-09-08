Чепчугов поделился мнением о матче сборной России с олимпийской сборной Египта

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о матче сборной России против олимпийской сборной Египта (1:1).

«Мы прекрасно понимаем, что состав сборной России на матч с Египтом был представлен игроками до возраста 23 лет без люстры над головой. Пока есть время без международных матчей, правильно обкатывать нашу перспективную молодежь, которой предстоит проделать огромную работу в своих клубах. Что касается Агкацева, то он молодец, выручал сборную и действовал достаточно уверенно. Ждем следующего матча и пожелаем победы нашей сборной», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.