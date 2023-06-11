Глава РФС Дюков заявил о желании провести один из сентябрьских матчей сборной в России

Президент РФС Александр Дюков рассказал о переговорах с национальными федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей со сборной России.

— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов уже сказал, что с Катаром есть договоренность о матче в гостях в сентябре. Со вторым соперником идут разговоры. Кто это будет?

— Он уже об этом сказал, я могу только подтвердить.

— Второй матч рассчитываете дома провести?

— Да, хотели бы второй матч домашний.

— А с кем?

— Давайте мы договоримся, подпишем соответствующие бумаги и уже после этого объявим.

— А из рейтинга ФИФА это какая команда? Ближе к кому?

— Коллеги, всему свое время.

— Есть ли какой-то шорт-лист команд?

— Да, безусловно. Мы по нему работаем. Количество? Достаточно большое, до 10 команд.

— Из разных регионов? Южная Америка, Европа, Азия, к примеру.

— Смотрите, есть определенные проблемы с тем, чтобы договориться с соперником, потому что они хотят с нами играть, но есть международный календарь, многие команды участвуют в своих отборочных турнирах, которые уже проводятся или будут проводиться. Поэтому есть определенные ограничения.