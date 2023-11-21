Генсек Ассоциации футбола Кубы нашел позитив в поражении от россиян со счетом 0:8

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес заявил, что товарищеский матч со сборной России в Волгограде позволила кубинским игрокам получить неоценимый опыт, встреча окажет позитивное влияние на развитие всего футбола в стране.

«Мы очень довольны тем, что провели эту игру. Мы получили очень хороший опыт, прежде всего позитивный, потому что играли с такой командой, как Россия, которая хорошо контролирует мяч и показывает хороший футбол. Кроме того, мы смогли испробовать весь арсенал защитных действий. Все равно мы довольны тем опытом, который получили, он послужит нам для того, чтобы повысить уровень наших игроков, тренерского штаба и всего кубинского футбола. Самое главное — это опыт» — приводит слова Переса ТАСС.

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).