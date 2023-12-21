Газзаев о матче Россия — Сербия: «Побольше бы таких соперников для нашей сборной»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о проведении товарищеского матча между Россией и Сербией.

«Только приветствую такие спарринги в национальной сборной. Чем больше их будет, тем лучше. Это одна из хороших европейских национальных команд. Побольше бы таких соперников для нашей сборной. Это очень важно и нужно. Я только приветствую. Думаю, что будет интересная игра и мы получим удовольствие. Потому что давно не было такого спарринга у нашей сборной», — сказал Газзаев «СЭ».

Товарищеский матч Россия — Сербия пройдет 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».