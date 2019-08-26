Газзаев объяснил, почему вызов Чалова в молодежную сборную логичен

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что сейчас у молодежной сборной очень сильный состав и нападающий армейцев Федор Чалов необходим именно в ней.

— Ранее стало известно, что Чалов отправится в молодежку. Понятно решение Черчесова?

— Думаю, что и Чалов, и Игнатьев, и Шапи Сулейманов — кандидаты в национальную команду, футболисты хорошего уровня. Но нужно понимать, что сегодня у нас подобралась очень сильная молодежка. И мы должны реально рассчитывать на то, что она попадет на чемпионат Европы. Приличный состав позволяет решить такую задачу. Я давно не видел такого сбалансированного состава. Так что Чалов нужнее сейчас там. Это очень правильное решение. Мы должны думать о завтрашнем дне, о резерве. Все закономерно. (Виталий Айрапетов)

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