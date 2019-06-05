Газинский уверен, что сборная России наберет в июньских матчах максимальное количество очков

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский, в понедельник получивший травму плеча в контрольной встрече с "Чертаново"(6:0), отметил, что национальная команда справится и без него. Он выразил уверенность, что россияне наберут максимальное количество очков в ближайших матчах.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

– Отпуск можно назвать испорченным?

– Да бог с ним, с отпуском. Сегодня самое главное – понять стратегию лечения и быстрее восстановиться.

– Что Станислав Черчесов сказал вам на прощание?

– Пожелал скорейшего выздоровления. Еще добавил: "Не переживай, это спорт, здесь никто от травм не застрахован. Уверен, все будет хорошо".

– Впереди у сборной матчи с Сан-Марино и Кипром…

– Не сомневаюсь, ребята справятся и наберут в этих матчах максимальное количество очков. Хотя легко не будет. Откровенно слабых команд в Европе уже не осталось. Конечно, нельзя сравнивать Сан-Марино и Бельгию, но к любому сопернику нужно относиться серьезно, без расхлябанности. Футбол этого не прощает.

– В сборной сейчас как никогда много новичков. Кто из них особенно впечатлил?

– Все мы не первый год играем в премьер-лиге, прекрасно знаем возможности друг друга. Так что в этом смысле – никаких открытий. (Александр Кружков)

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