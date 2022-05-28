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Сегодня, 12:05

Дюков: «РФС последовательно наращивает финансирование футбольных инфраструктурных объектов»

Дюков рассказал о развитии инфраструктуры в российском футболе
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о развитии инфраструктуры в российском футболе. По его словам, организация наращивает финансирование футбольных объектов.

«Очень важный фактор развития футбола — это инфраструктура. РФС последовательно наращивает финансирование футбольных инфраструктурных объектов. В прошлом году мы вышли на объём строительства 75 футбольных полей в год. Мы будем стараться сохранить эти темпы. Также ставим задачу реализовать проекты строительства тренировках центров для национальных команд. Достигнуты договоренности с правительством Москвы и Российской Федерации и реализации проекта центра подготовки национальных сборных в Москве и в Сочи.

Футбол
РФС
Александр Дюков
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