Дюков: «РФС последовательно наращивает финансирование футбольных инфраструктурных объектов»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о развитии инфраструктуры в российском футболе. По его словам, организация наращивает финансирование футбольных объектов.

«Очень важный фактор развития футбола — это инфраструктура. РФС последовательно наращивает финансирование футбольных инфраструктурных объектов. В прошлом году мы вышли на объём строительства 75 футбольных полей в год. Мы будем стараться сохранить эти темпы. Также ставим задачу реализовать проекты строительства тренировках центров для национальных команд. Достигнуты договоренности с правительством Москвы и Российской Федерации и реализации проекта центра подготовки национальных сборных в Москве и в Сочи.