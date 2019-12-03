«Есть шансы выиграть турнир». Малафеев и Кержаков дали прогнозы на выступление сборной России на Евро-2020

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев на мероприятии, посвященному открытию волонтерского центра на Евро-2020, оценил шансы сборной России на победу в турнире.

— У России есть гипотетические шансы выиграть чемпионат Европы, — считает бывший вратарь сборной. — Хотя понятно, что соперники у нас сильные. Успех на чемпионате мира дает нам надежду на победу на Евро.

Тренер юношеской сборной России Александр Кержаков отметил, что команды на чемпионате Европы сильнее, чем на чемпионате мира.

— Состав участников чемпионата Европы сильнее, чем на чемпионате мира. Тем престижнее пройти как можно дальше по турнирной сетке. Нынешний чемпионат Европы — очень серьезный турнир, — отметил Кержаков. (Дмитрий Зимин)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира