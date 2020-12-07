Ерохин хотел бы, чтобы Россия сыграла с Хорватией

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Он выразил желание, чтобы россияне сыграли со сборной Хорватии.

«Не любитель называть конкретные команды, с которыми хотелось бы сыграть, — сказал Ерохин в эфире на Youtube-канале сборной России. — Все еще зависит от того, кто будет на сборах. Хотелось бы сыграть с сильными сборными. В первой корзине все сильные, выбирать не приходится. Хотелось бы сыграть с Хорватией».

Жеребьевка отбора ЧМ-2022: с кем сыграет Россия. Live!