Ерохин хотел бы, чтобы Россия сыграла с Хорватией
20:06
Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Он выразил желание, чтобы россияне сыграли со сборной Хорватии.
«Не любитель называть конкретные команды, с которыми хотелось бы сыграть, — сказал Ерохин в эфире на Youtube-канале сборной России. — Все еще зависит от того, кто будет на сборах. Хотелось бы сыграть с сильными сборными. В первой корзине все сильные, выбирать не приходится. Хотелось бы сыграть с Хорватией».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/world/2022/online/zherebevka-chempionata-mira-2022-onlayn-7-dekabrya-2020-s-kem-sygraet-rossiya-soperniki-rossii-1735679/
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