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Екатеринбург может принять матчи сборной России после улучшения эпидобстановки

15:45

Екатеринбург сможет принять матчи сборной России. На данный момент регион не может принять встречи из-за сложной ситуации с коронавирусом.

«Разговор об этом [проведении матчей сборной России в Екатеринбурге] идет, сейчас нам надо избавиться от всех ковидных дел. Нам надо «выздороветь», у нас площадка готова», — рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Игры могут состояться на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12057799

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Виктория Кравченко все материалы автора

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