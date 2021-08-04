Екатеринбург может принять матчи сборной России после улучшения эпидобстановки

Екатеринбург сможет принять матчи сборной России. На данный момент регион не может принять встречи из-за сложной ситуации с коронавирусом.

«Разговор об этом [проведении матчей сборной России в Екатеринбурге] идет, сейчас нам надо избавиться от всех ковидных дел. Нам надо «выздороветь», у нас площадка готова», — рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Игры могут состояться на стадионе «Екатеринбург-Арена».