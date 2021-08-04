Екатеринбург может принять матчи сборной России после улучшения эпидобстановки
15:45
Екатеринбург сможет принять матчи сборной России. На данный момент регион не может принять встречи из-за сложной ситуации с коронавирусом.
«Разговор об этом [проведении матчей сборной России в Екатеринбурге] идет, сейчас нам надо избавиться от всех ковидных дел. Нам надо «выздороветь», у нас площадка готова», — рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Игры могут состояться на стадионе «Екатеринбург-Арена».
Дополнительная информация:
Читайте также
Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю