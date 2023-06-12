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Сегодня, 13:44

Дюков заявил, что УЕФА на отлично оценил первые турниры развития в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высоко оценил первые турниры развития, которые прошли в Волгограде.

«Как УЕФА оценил турнир развития в Волгограде? Турнир был отлично организован, прошел на высоком уровне. Так оценили в УЕФА», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Турниры развития УЕФА проходили в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА.

Женская сборная России победила на турнире развития УЕФА. В соревновании также принимали участие команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также выиграла турнир, ее соперниками были команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Источник: https://tass.ru/sport/17987717
Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
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