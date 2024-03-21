Дюков о победе над Сербией: «Важно было сыграть с сильной сборной»

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Очная встреча национальных команд прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Хорошо, что матч сыграли. Долго не было игр против европейских команд. Важно было сыграть с сильной сборной. Не могу сказать, что проверка получилась, потому что судья «убил» интригу в самом начале встречи. Понравилось желание и то, что команда билась до самого конца», — сказал Дюков.

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.