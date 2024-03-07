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7 марта, 21:14

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Оганесян не соглашался играть за сборную Армении»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию, что нападающий команды Степан Оганесян принял решение выступать за сборную Армении.

«Не согласился, — цитирует Андреева «РБ Спорт». — Об этом не было никакого диалога. Он сказал, что не принимал никаких решений. Скоро восстановится? Пока не загадываем. Надеюсь, что скоро».

Оганесян — воспитанник егорьевского «Мастер-Сатурна» и московского «Спартака». На международном уровне форвард прошел сборные России U17, U18, U19 и U21, а также вызывался в основной состав под руководством Валерия Карпина на товарищеские матчи с олимпийской командой Египта (U23).

Всего на счету Оганесяна 24 матча за российские сборные различных возрастов.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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