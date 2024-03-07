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7 марта, 17:53

Вьештица поделился мнением о товарищеском матче сборных России и Сербии

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица рассказал об ожиданиях от товарищеского матча сборных России и Сербии.

— Рад, что Сербия сыграет с Россией, потому что все знают, что это две братские страны. Спорт должен объединять людей.

— Объясните, почему в Сербии так уважают Владимира Путина?

— Если сейчас спросить серба, почему он любит Путина, то он тебе не сможет четко ответить. Просто любят его и все. Тем более не так много сербов, которые по-настоящему следят за жизнью в России. Спрашиваешь: «Россия?» — и тебе отвечают: «Да, братья». Так и живем, — цитирует Вьештицу Metaratings.ru.

Игра пройдет 25 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени. 21 марта сборная России на том же стадионе сыграет против сборной Сербии. Оба матча пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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