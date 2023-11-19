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Молодежная сборная России проиграла минскому «Динамо», Кокшаров оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Молодежная сборная России в товарищеском матче в гостях уступила минскому «Динамо» — 3:4

Встреча проходила в Минске.

Дубль за сборную оформил Александр Кокшаров. Форвард «Краснодара» отличился на 86-й и 90-й минутах. Еще один мяч на 44-й минуте забил Александр Чупаев.

За хозяев забитыми мячами отметились Павел Седько (8-я минута), Александр Свирепа (47-я), Ориньо (67-я) и Алексей Вакулич (81-я).

15 ноября российская молодежка обыграла сверстников из Белоруссии (3:1).

Александр Кокшаров
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
ФК Динамо (Минск)
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