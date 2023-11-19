Наумов: «Куба — слабый соперник, с разницей в два-три мяча сборная России выиграет»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Сборная России должна обыгрывать Кубу. Состав уже стабилизировался. Куба — слабый соперник. Думаю, сборной России надо выигрывать уверенно. Тем более этот матч пойдет в рейтинг ФИФА. Мотивация должна быть, в Волгограде стадион полностью заполнится. С разницей в два-три мяча сборная России выиграет», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. По информации «СЭ», на игру уже продано 35 тысяч билетов. Вместимость арены — 45 тысяч зрителей.