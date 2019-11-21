Делегат УЕФА не зафиксировал оскорбления Дзюбы

По данным «СЭ», делегат матча Сан-Марино — Россия Ярослав Дудл не отразил в своем рапорте тот факт, что российские болельщики во время игры скандировали нецензурные выражения в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Либо чех их не слышал, либо не понял.

Получается, что Дудл позволил РФС сэкономить не одну сотню евро — ведь за поведение болельщиков футбольной федерации пришлось бы платить немалый штраф. При этом Союз сделает все возможное, чтобы выяснить личности нарушителей правопорядка и наказать их, запретив проход на стадионы, в том числе, во время чемпионата Европы-2020.

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