Де Брейне недоволен тем, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020. Команда снова сыграет с Россией
13:50
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне выразил недоумение в связи тем, что еще до жеребьевки группового этапа Евро-2020 команда уже знает почти всех соперников. Бельгийцам точно предстоит сыграть со сборными России и Дании. Третьим соперником станет либо сборная Уэльса, либо команда Финляндии.
— Это позор, — цитирует бельгийца HLN. — Для меня это похоже на искажение конкуренции. Футбол все больше и больше превращается в бизнес.
Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 стран.
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