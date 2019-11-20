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Де Брейне недоволен тем, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020. Команда снова сыграет с Россией

13:50
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне выразил недоумение в связи тем, что еще до жеребьевки группового этапа Евро-2020 команда уже знает почти всех соперников. Бельгийцам точно предстоит сыграть со сборными России и Дании. Третьим соперником станет либо сборная Уэльса, либо команда Финляндии.

— Это позор, — цитирует бельгийца HLN. — Для меня это похоже на искажение конкуренции. Футбол все больше и больше превращается в бизнес.

Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 стран.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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