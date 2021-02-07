Черчесов встретился с Тихоновым и Луческу
20:42
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с возглавляющим киевское «Динамо» Мирчей Луческу и главным тренером «Астаны» Андреем Тихоновым, сообщает 7 февраля официальный Twitter сборной.
Рабочий уик-энд тренерского штаба сборной России в Турции включил в себя посещение тренировки ФК «Сочи», просмотр матча команд ФНЛ «Оренбург» — «Алания». pic.twitter.com/ZZNTt4BgRV— Сборная России (@TeamRussia) February 7, 2021
Тренерский штаб команды также посетил тренировку «Сочи», матч «Оренбург» — «Алания» и побывал на занятиях БАТЭ и «Астаны».
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