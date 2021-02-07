Черчесов встретился с Тихоновым и Луческу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с возглавляющим киевское «Динамо» Мирчей Луческу и главным тренером «Астаны» Андреем Тихоновым, сообщает 7 февраля официальный Twitter сборной.

Рабочий уик-энд тренерского штаба сборной России в Турции включил в себя посещение тренировки ФК «Сочи», просмотр матча команд ФНЛ «Оренбург» — «Алания». pic.twitter.com/ZZNTt4BgRV — Сборная России (@TeamRussia) February 7, 2021

Тренерский штаб команды также посетил тренировку «Сочи», матч «Оренбург» — «Алания» и побывал на занятиях БАТЭ и «Астаны».