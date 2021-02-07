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Черчесов встретился с Тихоновым и Луческу

20:42
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с возглавляющим киевское «Динамо» Мирчей Луческу и главным тренером «Астаны» Андреем Тихоновым, сообщает 7 февраля официальный Twitter сборной.

Тренерский штаб команды также посетил тренировку «Сочи», матч «Оренбург» — «Алания» и побывал на занятиях БАТЭ и «Астаны».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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