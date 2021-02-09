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«Классный футболист и просто приятный парень». Сборная России поздравила Смолова с днем рождения

12:15
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Сборная России через Twitter поздравила нападающего Федора Смолова с днем рождения. Нападающему «Локомотива» сегодня, 9 февраля, исполнился 31 год.

«Классный футболист, разносторонняя личность и просто приятный парень Федор Смолов отмечает сегодня день рождения. Желаем нападающему побольше голов, здоровья и классных выступлений за клуб и Россию», — отмечается в сообщении.

Смолов за сборную России провел 39 матчей, в которых забил 14 голов.

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