«Классный футболист и просто приятный парень». Сборная России поздравила Смолова с днем рождения

Сборная России через Twitter поздравила нападающего Федора Смолова с днем рождения. Нападающему «Локомотива» сегодня, 9 февраля, исполнился 31 год.

«Классный футболист, разносторонняя личность и просто приятный парень Федор Смолов отмечает сегодня день рождения. Желаем нападающему побольше голов, здоровья и классных выступлений за клуб и Россию», — отмечается в сообщении.

Смолов за сборную России провел 39 матчей, в которых забил 14 голов.