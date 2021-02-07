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Червиченко считает, что Александр Головин может перейти в топ-клуб Европы

19:44
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал хет-трик полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3).

«Забить три и отдать голевую — это высочайший уровень, — сказал Червиченко «СЭ». — Если Головин продолжит прогрессировать так же, как сейчас, то мы можем увидеть Александра в более топовом клубе. Это вполне может быть французский «ПСЖ». Это могут быть топ-клубы из Англии или Испании. У Головина прекрасная позиция — разыгрывающая и забивающая. Мне кажется, Головин лучше, чем Бен Йеддер, который играет впереди. Прогресс налицо, и я не удивлюсь, если увижу этой осенью Головина в лучших командах Европы».

Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал первый хет-трик в своей карьере. Головин оформил первый российский хет-трик за девять лет в топ-5 чемпионатах Европы.

(Артем Бухаев)

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