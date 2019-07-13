Черчесов приехал на первый домашний матч "Торпедо" Игнашевича

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на матче первого дивизиона "Торпедо" - "Балтика". Игра проходит в Москве в академии "Спартака".

Напомним, после окончания карьеры футболиста Сергей Игнашевич стажировался как тренер, работая с тренерским штабом сборной.

Сегодня "Торпедо" проводит первый официальный домашний матч под руководством Игнашевича. Игру в последний момент перенесли со стадиона "Торпедо" в Сокольники - полиция не разрешила играть на Восточной улице из-за реконструкции территории стадиона. (Артем Локалов)