Черчесов пожаловался на потери в составе из-за коронавируса
19:24
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетовал на потери в составе команды в последних играх. Сборная лишилась несколько ключевых игроков из-за сомнительных тестов на коронавирус.
— Вы хотите, чтобы я сказал о том, о чем я не люблю говорить, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Вы говорите, что нет Акинфеева и Игнашевича? Дзюба, Кудряшов, Семенов, Зобнин, Мариу... Это наши последние потери. Собирается команда и в этой команде есть оптимальное сочетание. И это сочетание играло в Турции. И даже это сочетание потеряло трех футболистов перед Сербией.
У меня такой ситуации еще не было. Если пандемию никто не отменит, то в марте может быть то же самое. Вот к этому надо готовиться.
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