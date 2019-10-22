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Черчесов ответил на вопрос о «своих» и «не своих» футболистах

00:50
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что не выделяет «своих» футболистов и вызывает в национальную команду наиболее подходящих игроков.

— Есть такое понятие «ваш игрок». Вот Зобнин, например, или Ионов. Много у вас «своих» футболистов?

— Исключено. Если бы Ионов был «нашим», он бы всегда находился бы в команде, но Алексей, как вы помните, не участвовал в чемпионате мира. А Оздоев мой игрок? Я ведь его выпустил в матче с Бельгией вместо Дзагоева, а на 60-й минуте поменял и больше не вызывал. А теперь Магомед снова в команде, потому что находится в отличной форме, доказывая это своей игрой и в сборной, и в «Зените». (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова здесь

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