Черчесов о Сафонове и Максименко: «Как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о перспективах в команде вратарей Матвея Сафонова и Александра Максименко.

«Сафонов уже два раза вызывался в главную сборную, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Но есть молодежная сборная, которая решает свои задачи. Как только она их решила, мы стали вызывать игроков оттуда, чтобы с ними знакомиться. Так не бывает, чтобы ни себе ни людям.

Скажите пожалуйста, как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу? А не лучше быть основным в молодежке? Вы знаете теорию. Перед вами сидит тот, кто проходил это сам. Акинфеевы и Харины рождаются не каждый год. Но нужно правильно подойти к тому, чтобы все органично подошли.

Вы сборы видите? Нет. А мы видим. Вдруг Сафонов не просто заболел короной? Если мы сами отдохнуть ему не даем, господь бог дает ему паузу. Матвей точно знает, чего мы хотим и куда мы идем. Моя задача, чтобы он четко это знал и четко двигался».

Ранее сборная России уступила Сербии (0:5) в Лиге наций и потеряла шансы на выход в дивизион А.