Черчесов и игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем против Швеции
Пресс-служба сборной России опубликовала обращение игроков и тренера команды к болельщикам перед контрольным матчем против Швеции.
— Дорогие болельщики, мы очень рады, что вы сможете посетить ближайшие матчи сборной России, — сказал на видео Антон Шунин.
Денис Черышев: «Мы очень соскучились по вашей поддержке, ждем вас на стадионе».
Сослан Джанаев: «Но помните, что ситуация непростая. И нужно быть очень осторожным».
Илья Кутепов: «Пожалуйста, соблюдайте дистанцию на трибунах. Носите маски и перчатки».
Артем Дзюба: «Приходите нас поддержать. Мы ждем Вас!»
Станислав Черчесов: Берегите себя и будьте здоровы!"
«Мы счастливы возвращению болельщиков сборной на трибуны. Но есть правила, которые необходимо соблюдать», — написано в Twitter национальной команды.
Матч Россия — Швеция пройдет в четверг, начало — в 19.15 (мск).
??Очень важное обращение.— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2020
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Мы счастливы возвращению болельщиков сборной на трибуны. Но есть правила, которые необходимо соблюдать.
?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/FuSz10orL5