Черчесов и игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем против Швеции

Пресс-служба сборной России опубликовала обращение игроков и тренера команды к болельщикам перед контрольным матчем против Швеции.

— Дорогие болельщики, мы очень рады, что вы сможете посетить ближайшие матчи сборной России, — сказал на видео Антон Шунин.

Денис Черышев: «Мы очень соскучились по вашей поддержке, ждем вас на стадионе».

Сослан Джанаев: «Но помните, что ситуация непростая. И нужно быть очень осторожным».

Илья Кутепов: «Пожалуйста, соблюдайте дистанцию на трибунах. Носите маски и перчатки».

Артем Дзюба: «Приходите нас поддержать. Мы ждем Вас!»

Станислав Черчесов: Берегите себя и будьте здоровы!"

«Мы счастливы возвращению болельщиков сборной на трибуны. Но есть правила, которые необходимо соблюдать», — написано в Twitter национальной команды.

Матч Россия — Швеция пройдет в четверг, начало — в 19.15 (мск).