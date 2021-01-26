Черчесов и Безуглов сделали прививку от коронавируса

Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба национальной команды.



Как отмечается, в дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19.

В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

Напомним, что сборная России проведет ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии. Игры пройдут 24, 27 и 30 марта соотвественно.