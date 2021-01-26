Черчесов и Безуглов сделали прививку от коронавируса
Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба национальной команды.
Как отмечается, в дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19.
В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.
Напомним, что сборная России проведет ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии. Игры пройдут 24, 27 и 30 марта соотвественно.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru— Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021
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