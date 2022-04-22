Смертин сдал кровь в рамках донорской акции «Эстафета добра» в Сочи

Бывший полузащитник сборной России и руководитель проектного офиса Российского футбольного союза (РФС) по устойчивому развитию Алексей Смертин приняли участие в «Эстафете добра» в Сочи.

Как сообщает официальный сайт РФС, также участие в акции приняли генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко и российский легкоатлет Юрий Борзаковский.

Смертин, Рубашко и Борзаковский сдали каждый по 450 миллилитров крови, которая будет отправлена в больницы города Сочи.

Донорская акция приурочена к Дню донора и организована РФС совместно с «Сочи» при поддержке администрации города.