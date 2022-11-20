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Сегодня, 13:20

Мурад Мусаев заявил, что хотел бы увидеть матч Азербайджан — Россия

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев высказался о ситуации сборной России во время отстранения от официальных турниров. Также специалист сказал, что был бы рад, если бы сборная России и Азербайджана сыграли товарищеский матч.

«Ситуация очень сложная. Команда не может проводить официальные матчи, не играет в турнирах. Есть возможность играть товарищеские встречи, и правильно, что наша команда этим пользуется. Привлекаются новые футболисты, их смотрят на уровне сборной. Правильно, что работа не останавливается. Это важно. Какая ни была бы ситуация, надеюсь, что скоро все разрешится», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

Также Мусаев заявил, что хотел бы увидеть матч между сборными России и Азербайджана.

«Хотел бы, чтобы такой матч состоялся. Это была бы интересная игра. Но я, к сожалению, никак не связан с федерацией, поэтому не знаю, что об этом думают в Азербайджане. В Баку есть хороший стадион, такой матч вызвал бы повышенный интерес», — добавил тренер.

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах по политическим причинам. В связи с этим сборная России пропускает чемпионат мира в Катаре и проводит товарищеские встречи с командами Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Третий матч сборной состоится сегодня, в 15:00 по московскому времени, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/murad-musaev-hotel-by-chtoby-sostoyalsya-tovarishheskij-match-rossiya-azerbajdzhan/

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная России по футболу
Мурад Мусаев
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