Мурад Мусаев заявил, что хотел бы увидеть матч Азербайджан — Россия

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев высказался о ситуации сборной России во время отстранения от официальных турниров. Также специалист сказал, что был бы рад, если бы сборная России и Азербайджана сыграли товарищеский матч.

«Ситуация очень сложная. Команда не может проводить официальные матчи, не играет в турнирах. Есть возможность играть товарищеские встречи, и правильно, что наша команда этим пользуется. Привлекаются новые футболисты, их смотрят на уровне сборной. Правильно, что работа не останавливается. Это важно. Какая ни была бы ситуация, надеюсь, что скоро все разрешится», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

Также Мусаев заявил, что хотел бы увидеть матч между сборными России и Азербайджана.

«Хотел бы, чтобы такой матч состоялся. Это была бы интересная игра. Но я, к сожалению, никак не связан с федерацией, поэтому не знаю, что об этом думают в Азербайджане. В Баку есть хороший стадион, такой матч вызвал бы повышенный интерес», — добавил тренер.

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах по политическим причинам. В связи с этим сборная России пропускает чемпионат мира в Катаре и проводит товарищеские встречи с командами Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Третий матч сборной состоится сегодня, в 15:00 по московскому времени, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.