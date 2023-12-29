РФС 30 декабря запустит предновогодний чат с игроками сборной России

Российский футбольный союз (РФС) запустит предновогодний чат с футболистами сборной России 30 декабря.

Болельщики в группе национальной сборной смогут напрямую пообщаться с Александром Соболевым, Сергеем Пиняевым, Дмитрием Бариновым, Федором Чаловым, Александром Сильяновым, Данилом Глебовым, Иваном Обляковым, Никитой Кривцовым и Александром Мостовым.

Каждый из игроков получит доступ к админке группы и сможет записывать видеокружки и общаться в комментариях. Старт этому даст главный тренер сборной Валерий Карпин.