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Сегодня, 16:26

РФС 30 декабря запустит предновогодний чат с игроками сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) запустит предновогодний чат с футболистами сборной России 30 декабря.

Болельщики в группе национальной сборной смогут напрямую пообщаться с Александром Соболевым, Сергеем Пиняевым, Дмитрием Бариновым, Федором Чаловым, Александром Сильяновым, Данилом Глебовым, Иваном Обляковым, Никитой Кривцовым и Александром Мостовым.

Каждый из игроков получит доступ к админке группы и сможет записывать видеокружки и общаться в комментариях. Старт этому даст главный тренер сборной Валерий Карпин.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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