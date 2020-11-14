Аршавин: «Турция — фаворит в матче против России»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает Турцию фаворитом в предстоящем матче Лиги наций против сборной России. Игра пройдет в воскресенье, 15 ноября, в Стамбуле.
— Ожидания от матча с Турцией? Мне кажется, может дебютировать Сафонов. Не скажу, что с трепетом жду игры, матч как матч. Придется трудно, как мне кажется, турки — фавориты в этой встрече, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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