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Аршавин: «Турция — фаворит в матче против России»

14 ноября 2020, 23:28
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Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает Турцию фаворитом в предстоящем матче Лиги наций против сборной России. Игра пройдет в воскресенье, 15 ноября, в Стамбуле.

— Ожидания от матча с Турцией? Мне кажется, может дебютировать Сафонов. Не скажу, что с трепетом жду игры, матч как матч. Придется трудно, как мне кажется, турки — фавориты в этой встрече, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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