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Сегодня, 17:54

Аленичев: «Я считаю, на данный момент в Азию переходить не надо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

— Позиция РФС такая, что между не играть и играть лучше выбирать проведение хоть каких-то матчей. Поэтому и задумываемся о переходе в Азию. Какие бы вы аргументы привели, чтобы оставаться?

— Я против перехода в Азию. Я не понимаю, зачем и для чего. Ну для официальных игр, понятно. Выиграем мы что-то от того, что официальные игры будут? У меня большие-большие сомнения.

— То, что происходит на чемпионате мира, не заставляет посмотреть на переход в Азию с положительных позиций? несколько азиатских команд сенсационно обыграли более сильных соперников.

— Конечно, хочется участвовать в официальных играх, особенно на чемпионате мира. Но у меня двоякое мнение. Можно идти в Азию. Но есть сомнение, нужно знать, когда этот бан с нас снимут. Сложно сказать, сколько продлится отстранение: год, два, пять лет. Никто не знает. Но, я считаю, на данный момент в Азию уходить не надо.

— Почему не надо? Другой уровень футбола или далеко летать?

— И то и другое. Да, будут хорошие игры, там сильные соперники, как показал чемпионат мира. Однозначно, играть против европейских команд лучше: Франция, Испания, Италия, против них более важно, интересно играть. Это то к чему мы привыкли. Думаю, нужно перетерпеть этот период.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Дмитрий Аленичев
Футбол
РФС
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