Ари заявил, что вся Бразилия ждет возвращения российских команд в еврокубки

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что весь бразильский народ ждет возвращения российских команд в еврокубки.

«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ. ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

17 сентября 2023 президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.