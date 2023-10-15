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Сегодня, 16:35

Ари заявил, что вся Бразилия ждет возвращения российских команд в еврокубки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что весь бразильский народ ждет возвращения российских команд в еврокубки.

«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ. ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

17 сентября 2023 президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-vsya-braziliya-zhdet-vozvrashheniya-rossii-ostalos-nedolgo/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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