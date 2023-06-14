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Сегодня, 13:20

Аленичев заявил, что Карпину не идет на пользу совмещение «Ростова» и сборной России

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает, что Валерию Карпину не идет на пользу совмещение работы главным тренером «Ростова» и сборной России.

«Меня не устраивает ситуация, что Валера совмещает. Думаю, это не идет ему на пользу, несмотря на то, что сборная сейчас редко играет. Все-таки хочется, чтобы у команды был свой тренер. А так, объективно нечего оценивать, сборная играет очень редко», — сказал Аленичев РИА Новости.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В марте 2022 года он вернулся на пост главного тренера «Ростова».

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РИА Новости
Валерий Карпин
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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