Алдонин высказался об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России к международным турнирам

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался об отмене решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

«К сожалению, все это часть большой политики. Признаться, у меня было ощущение чего-то подобного. С другой стороны, было совершенно непонятно, какие сборные бы с нами играли, а какие нет. В этой ситуации надо постараться максимально поспособствовать развитию нашей молодежи своими собственными силами и не просто говорить об этом, а давать конкретные шансы», — приводит слова Алдонина RT.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.