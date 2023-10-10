Алдонин назвал утопией переход России в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин ответил на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) после отмены решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

«Считаю, что переход РФС в Азию — это утопия. Легко об этом говорить, но реализовать будет значительно труднее. Поймите, там тоже не будет весомых гарантий для нас, в том числе для отбора и участия в чемпионате мира», — приводит слова Алдонина RT.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.