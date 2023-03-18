Ахметов: «Давно не был в сборной, очень соскучился»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал свое возвращение в национальную команду.

«Когда увидел новость в интернете, очень обрадовался. Давно не был в сборной, очень соскучился. Счастлив вновь вернуться в национальную команду, с воодушевлением жду предстоящий сбор. За обедом пообщался с ребятами из «Краснодара», все поздравили. Со сборниками из других команд пока не говорил, увидимся в Новогорске, и все обсудим. Буду рад увидеть ребят», — приводит слова Ахметова пресс-служба РФС.

Ахметов в последний раз вызывался в национальную сборную России в 2021 году.

Сборы команды пройдут с 19 по 27 марта. На них национальная команда сыграет два матча против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).