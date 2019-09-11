Тренеру «Лады» подарили костюм на пресс-конференции

Пресс-конференция главного тренера димитровградской «Лады» Рината Аитова после матча 9-го тура Олимп-ПФЛ против «Волги» (0:1) была неожиданно прервана девушкой, информирует Instagram 2liga.

Она подошла к креслу тренера «Лады» и вручила ему костюм за заслуги перед «Волгой», которую Аитов тренировал с 2012 по 2019 годы. 47-летний специалист поблагодарил девушку за подарок и пожелал ульяновскому футболу успехов.

После 9 туров «Лада» занимает 8-е место в зоне «Урал-Приволжье», а «Волга» расположилась на 5-м.