Состоялась заседание исполкома РФС

Состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были принятя несколько решений, сообщает официальный сайт РФС.

1. Утвердить список организаций, получивших статус «Детский футбольный центр» на 2020 год.

2. С целью исполнения футбольными клубами обязательств по солидарным выплатам согласно механизму солидарности ФИФА определить даты спортивных сезонов ретроспективно за период с 2006 по 2019 гг. для всех профессиональных мужских соревнований, женских соревнований и любительских мужских соревнований.

3. Представить Романникова Д.С. в качестве кандидата от РФС в состав экспертной группы УЕФА по строительству и управлению стадионами.

4. Утвердить изменения в регламент Олимп — ПФЛ. Указанные изменения касаются порядка оплаты судейства в первенстве. Ввести в действие изменения с даты принятия настоящего постановления.