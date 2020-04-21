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Состоялась заседание исполкома РФС

12:25

Состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были принятя несколько решений, сообщает официальный сайт РФС.

1. Утвердить список организаций, получивших статус «Детский футбольный центр» на 2020 год.

2. С целью исполнения футбольными клубами обязательств по солидарным выплатам согласно механизму солидарности ФИФА определить даты спортивных сезонов ретроспективно за период с 2006 по 2019 гг. для всех профессиональных мужских соревнований, женских соревнований и любительских мужских соревнований.

3. Представить Романникова Д.С. в качестве кандидата от РФС в состав экспертной группы УЕФА по строительству и управлению стадионами.

4. Утвердить изменения в регламент Олимп — ПФЛ. Указанные изменения касаются порядка оплаты судейства в первенстве. Ввести в действие изменения с даты принятия настоящего постановления.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211618

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