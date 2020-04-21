Самохвалов за день до смерти снял милое видео со своим сыном

Популярный паблик 433 в Instagram опубликовал видео, присланное защитником «Казанки» Иннокентием Самохваловым.

Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.

— Вчера защитник «Локомотива» Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео, — подписано видео в Instagram. — Сегодня 22-летний защитник скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьей.