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Самохвалов за день до смерти снял милое видео со своим сыном

08:18
Иннокентий Самохвалов. Фото ФК «Казанка»
Иннокентий Самохвалов. Фото ФК «Казанка»
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Популярный паблик 433 в Instagram опубликовал видео, присланное защитником «Казанки» Иннокентием Самохваловым.

Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.

— Вчера защитник «Локомотива» Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео, — подписано видео в Instagram. — Сегодня 22-летний защитник скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьей.

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