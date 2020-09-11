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Пустовойтова обслужит матч «Муром» — «Зенит-2»

07:18
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Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова получила назначение на матч Олимп-ПФЛ между «Муромом» и «Зенитом-2», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Помогать обслуживать встречу будут Евгений Рубцов (Нижний Новгород) и Екатерина Курочкина (Малаховка).

В этом сезоне Пустовойтова обслуживала матч Кубка России «Знамя» Ногинск — «Сокол» (0:0, 6:5 пен.).

Дополнительная информация:

https://2.fc-zenit.ru/news/2020-09-11-murom-zenit-2-vstrechu-obsluzhit-sudeyskaya-brigada-pod-rukovodstvom-anastasii-pustovoytovoy.htm

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