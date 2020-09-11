Пустовойтова обслужит матч «Муром» — «Зенит-2»
07:18
Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова получила назначение на матч Олимп-ПФЛ между «Муромом» и «Зенитом-2», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Помогать обслуживать встречу будут Евгений Рубцов (Нижний Новгород) и Екатерина Курочкина (Малаховка).
В этом сезоне Пустовойтова обслуживала матч Кубка России «Знамя» Ногинск — «Сокол» (0:0, 6:5 пен.).
Дополнительная информация:
https://2.fc-zenit.ru/news/2020-09-11-murom-zenit-2-vstrechu-obsluzhit-sudeyskaya-brigada-pod-rukovodstvom-anastasii-pustovoytovoy.htm