Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова получила назначение на матч Олимп-ПФЛ между «Муромом» и «Зенитом-2», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Помогать обслуживать встречу будут Евгений Рубцов (Нижний Новгород) и Екатерина Курочкина (Малаховка).

В этом сезоне Пустовойтова обслуживала матч Кубка России «Знамя» Ногинск — «Сокол» (0:0, 6:5 пен.).